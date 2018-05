إحصائية صادمة.. ليبيا تُسجل 308 حادث مروري خلال شهر

المتوسط:

أعلنت إدارة شؤون المرور والتراخيص التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق الوطني، عن إحصائيات الحوادث المرورية، التي وقعت خلال شهر يناير لعام 2018م، والموثقة بسجلات أقسام المرور بمديريات الأمن، موضحة أعداد الوفيات والإصابات التي وقعت جراء هذه الحوادث.

وأوضحت الإحصائيات تسجيل 308 حادثة سير، خلال شهر يناير، تسببت في وقوع 155 حالة وفاة، مقارنة بـ141 حالة وفاة، وقعت نتيجة الحوادث المرورية شهر ديسمبر 2017م، بالإضافة إلى إصابة 231 شخص.

وأشارت الإحصائيات إلى تضرر 432 مركبة آلية، نتيجة هذه الحوادث، بحسب ما أشارت إليه الإحصائيات، الصادرة في بيان داخلية حكومة الوفاق الوطني.

