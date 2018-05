ورشة عمل حول «التحكيم والقضاء» برعاية الجمعية الليبية للهيئات القضائية

المتوسط

أعلنت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، عن تنظيم ورشة عمل، بمبادرة من المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي وبالتعاون مع الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية.

وأوضح الحساب الرسمي للجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، عبر فيس بوك، أنه من المتوقع أن يشارك في ورشة العمل التي تدور حول «التحكيم والقضاء» نُخب مُتميزة من المُختصين لتوضيح العلاقة بين القضاءين، ورقابة القضاء على التحكيم، وكيفية تنفيذ الأحكام التحكيمية وغيرها.

وأشارت الجمعية الليبية، إلى أن ورشة العمل ستنعقد يوم الأحد 6 مايو، في تمام الـ 10 صباحا، بقاعة فندق المهاري «ريدسون بلو» بطرابلس.

