وزير داخلية الوفاق يتلقى رسالة من نظيره الجزائري لتنسيق العمل المشترك

تلقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني العميد، عبد السلام عاشور، رسالة شكر وتقدير من معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية والهيئة العمرانية الجزائري، نورالدين بدوي، وذلك بمناسبة المشاركة الفاعلة والمتميزة، في أعمال الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، المنعقد في الجزائر، يومي 7-8 مارس 2018م.

وأثنى وزير الداخلية الجزائري في رسالته التي وجهها إلى معالي الوزير، على الرؤى والحكمة التي أفضت على هذه الدورة تألقاً، وتماسكاً قوياً لأمتنا، جدية وحكمة البلدين في تعزيز واستقرار المنطقة، وتنسيق العمل المشترك بينهما، في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها الأمتين العربية والإسلامية، والتي تتطلب تكثيف التعاون العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

