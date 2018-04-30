قتلى وجرحى في حادث تحطم طائرة شحن مستأجرة

تفيد المؤسسة الوطنية للنفط ان طائرة شحن مستأجرة من نوع C130 تحطمت اثناء اقلاعها من مطار حقل الشرارة بعد تفريغها 18 طن من مواد التموين ومستلزمات الصيانة للحقل، وسقطت الطائرة على بعد كيلومترين من المطار في تمام الساعة 12:25 من بعد ظهر اليوم الأحد الموافق 29 ابريل 2018.

وهرعت طواقم الاطفاء والإسعاف بالحقل لنجدة الطائرة المنكوبة، ونتج عن هذا الحادث المأساوي استشهاد 3 من طاقم الطائرة و إصابة فرد اخر بحروق و جاري إسعافه جوا الى طرابلس.

وقام مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط بإلغاء جميع التزاماته وتوجهوا فورا الى المقر الرئيسي لشركة أكاكوس ويجري حاليا اجتماع متواصل بين مجلس الادارة مع ادارة شركة أكاكوس وعدد من المختصين بها لمتابعه هذا الحادث المأساوي، ويتم تحقيق في ملابسات الحادث حالياً.

كما تم إحاطة السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي بتطورات الموضوع والذي عبر عن تضامنه ووجه مكتبه بإعداد قرار باعتبار الذين سقطوا في هذا الحادث المأساوي شهداء واجب.

كما تم أحاطه الهيئة العامة للطيران المدني علما بالموضوع قدمت المؤسسة تعازيها لرئيس أركان القوات الجوية.

الجدير بالذكر ان الطائرة تابعة لسلاح الجو الليبي ومستأجرة من قبل شركة أكاكوس للعمليات النفطية المشغلة لحقل الشرارة ولقد اضطرت الشركة لاستئجار هذه الطائرة لنقل التموين ومستلزمات الحقل الاخرى بسبب الاغلاقات والأوضاع الأمنية على الطرق البريه المؤدية الى الحقل.

من جانبه عبر المهندس مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن عميق حزنه وتضامنه مع عائلات الضحايا وعبر عن خالص تعازي المؤسسة الوطنية للنفط لهم في هذا المصاب الجلل.

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