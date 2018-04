«عدل الوفاق» تتعاون مع الأمم المتحدة لمواجهة عصابات تهريب البشر

المتوسط:

استقبل محمد عبد الواحد عبد الحميد وزير العدل لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الإثنين 30 أبريل 2018م، بديوان الوزارة بطرابلس، منسق البرامج ورئيس المكتب الإقليمي لدول المغرب العربي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة علي البرير برفقة نبيل أبو عامر منسق مشاريع المكتب، وذلك في إطار التعاون مع وزارة العدل.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون في إنجاح مشروع يهدف إلى مواجهة عصابات الجريمة المنظمة في تهريب البشر، بالإضافة إلي التعاون الإقليمي في تبادل وتسهيل المعلومات القضائية والمساعدة في التحقيق الجنائي من خلال تدريب القائمين على هذا الملف.

كما تم مناقشة، عدة مسائل تتعلق بتطوير ودعم التشريعات الليبية ومنها الجرائم الالكترونية وعدالة الأحداث، وتقديم الدعم في مجال الخبرة القضائية، بالإضافة إلى تفعيل المشاريع المبرمة سابقاً في مجال تطوير العدالة الجنائية.

وحضر الاجتماع من جانب الوزارة مستشاري وزير العدل ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون ومدير المكتب القانوني.

