101 مليون برميل إنتاج ليبيا في النصف الاول من العام الماضي

بلغ انتاج النفط الليبي من النفط الخام في النصف الاول من العام الماضي 2017 نحو 101 مليون برميل أي بمتوسط 561 ألف برميل يوميا وذلك بحسب البيانات الصادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط .

كما أظهرت قراءة البيانات التي وردت في النشرة الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي أن هذا الإنتاج توزع على شركة الخليج العربي للنفط التي تصدرت قائمة الشركات وبلغ إنتاجها 38.7 مليون برميل خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017.

وجاءت شركة “أكاكوس” في المرتبة الثانية بإنتاج 24.5 مليون برميل خلال الفترة نفسها، ثم تلتها شركة “الواحة” بإنتاج 10.6 ملايين برميل، ثم شركة “مليتة” للنفط (إيني) بواقع 8.4 ملايين برميل.

في حين احتلت شركة “سرت” المركز الخامس بين الشركات بإنتاج ستة ملايين في النصف الأول من 2017، وتبعها المبروك “توتال” بنحو 4.9 مليون برميل، وشركة “الهروج” بنحو 4.7 مليون برميل، ثم شركة “فنترسهال” و”الزويتينة” بنحو مليوني برميل و1.2 مليون برميل على التوالي.

وعن الانتاج الحالي للنفط الخام أوضحت الشركة شركة جين سكيب الأمريكية المعنية بمعلومات الطاقة ومتابعة أسواق النفط العالمية في تقرير لها أن الإنتاج النفطي في ليبيا بلغ في يناير الماضي مليونا وثلاثة وثمانين ألف برميل يوميا من الخام ومئة وثلاثة وثلاثين مليون برميل من إجمالي السوائل النفطية.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك قد بينت في وقت سابق إنتاج ليبيا من النفط الخام وصل في ديسمبر الماضي إلى نحو تسعمئة واثنين وستين ألف برميل يوميا.

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