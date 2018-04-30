اشتباكات عنيفة بين كتائب تابعة لداخلية الوفاق في طرابلس

اندلعت فجر اليوم، اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، في العاصمة طرابلس، بين مجموعات مسلحة متنازعة تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق .

وبحسب تقارير أولية، فإن الاشتباكات تدور بين كتيبتي الأمن المركزي أبوسليم، وكتيبة النواصي المعروفة باسم القوة الثامنة، وذلك بسبب خلاف حول استيلاء إحدى المجموعتين على سيارة مسلحة تابعة للأخرى .

وقال شهود عيان لقناتنا، إن أصوات رشقات نارية من أسلحة ثقيلة تسمع بين الفينة والأخرى في محيط منطقة أبوسليم، وميدان فلسطين القريب من معسكر باب العزيزية، وفي محيط المعسكر ذاته، مع سماع أصوات دوي انفجارات عنيفة متقطعة .

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