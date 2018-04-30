اقتصاد المؤقتة تبحث الاستعدادات لشهر رمضان

اجتمع وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة منير عصر، خلال زيارته لمدينة بنغازي اليوم الاثنين مع مراقب اقتصاد بنغازي ورؤساء الأقسام بالمراقبة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة أن الاجتماع يهدف للإطلاع على الأوضاع العامة للمراقبة .

وقال عصر إن هذه الزيارة الدورية تأتي لبحث استعدادات الوزارة لشهر رمضان إلي جانب الوقوف على كل المستجدات التي من شأنها مساعدة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد .

ورافق عصر خلال زيارته لمدينة بنغازي كلا من الوكيل العام بالوزارة سهيل بوشيحة ومدير إدارة التجارة الخارجية التهامي الاعتر ومدير مكتب الإعلام بالوزارة طلال عثمان.

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