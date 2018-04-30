حدث فريد.. “الروبوتات” تتنافس في ليبيا

شهدت طرابلس اليوم الأحد، حدثا غير عادي شكّل بوابة لدعم وتشجيع الابتكار والمواهب الليبية في مجال الذكاء الاصطناعي، فكانت البطولة الوطنية للروبوت فرصة لاستعراض مهارات فريدة لم يسبق للمجتمع الليبي أن رآها.

وتأتي البطولة بتنظيم من “هكسا كونكشن”، وهي منظمة غير حكومية تأسست العام 2013 ومتخصصة في دعم الابتكار في مجال التكنولوجيا في ليبيا، وفي هذا العام يهدف القائمون على المسابقة لإفساح المجال لبناء كوادر جديدة من مطوري “الروبوتات” وتمكينهم من الوصول إلى مستويات أعلى والمشاركة في مسابقات إقليمية.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة حامد الهوني إن منظمي البطولة يتطلعون لتكوين مجتمع “الروبوتات” في ليبيا، مضيفا أن البطولة العربية للروبوتات لم يشارك فيها ليبيون بسبب غياب الخبرات ولذلك قررت “هكسا كونكشن” إقامة بطولة محلية لتكوين خبرات قادرة على الترشح للبطولة العربية والمشاركة فيها

وشارك 50 فريقا و120 مشاركا في البطولة التي قُسمت إلى ثلاث فئات هي: (تحدي تتبع المسار، وتحدي جمع الكرات بالروبوت، وتحدي السومو للروبوت)، ويشارك كل فريق في واحدة من التحديات الثلاثة وتتلقى الفرق الفائزة دروعا ومبلغا بسيطا من المال.

ويقيّم المحكمون الفرق بناء على تصميم الروبوت وقدرته على إنجاز المهام التي توكل له، ومدح مُحكم في البطولة يدعى جلال الميلادي المستوى الذي وصل إليه المشاركون في المسابقة.

يشار إلى أنه في ليبيا مدرستين متخصصتين في الذكاء الاصطناعي الأولى في طرابلس والثانية في مدينة مصراتة.

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