التركاوي: هذه حظوظ الإخوان في الانتخابات المقبلة

أعرب عضو مجلس النواب خير الله التركاوي عن ترحيبه بإجراء انتخابات في ليبيا إذا كانت ستفضي لإنهاء معاناة المواطنين.

وقال التركاوي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن “هناك مخاوف من تأثير انتشار السلاح على نجاح العملية الانتخابية إلا أنها لن تمنع إجراء الانتخابات”.

وبشأن دور تيار الإخوان السياسي أكد التركاوي انه “يتوقع دخول أفراد هذا التيار ضمن عباءات أخرى لأنهم تكشفوا لليبيين وأصبحوا مرفوضين شعبيا” وفق تعبيره.

وحول فرصهم في الفوز أكد “أنهم يمكن أن يحصلوا على عدد بسيط من المقاعد في الانتخابات البرلمانية ولكنهم لن يصلوا لكرسي الرئاسة في الانتخابات الرئاسية”.

وكان رئيس مجلس النواب عقيله صالح دعا إلى إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري عن طريق الشعب مباشرة .

وأشار صالح إلى انه يجب أن يتم انتخاب رئيس للدولة يكلف رئيس وزراء ليحل مشاكل الشعب وأزماته مبينا أن هناك توجه دولي وأممي داعم للانتخابات في ليبيا كحل للازمة داعيا إلى التعجيل فيه لكي نجنب البلاد مزيد من الانقسام.

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