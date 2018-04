«سرت» تحتضن مهرجان شعراء ليبيا

المتوسط:

التقى ظهر اليوم عميد بلدية سرت مختار المعداني، مع رئيس لجنة ملتقى شعراء ليبيا الصغير الشيباني خليفة.

وقال رئيس لجنة الملتقى، إنَّ اختيار مدينة سرت لاحتضان المهرجان، لتوسطها أرض الوطن، وباعتبارها احتضنت أكبر معارك الجهاد الليبي «معركة القرضابية»، التي التحم فيها الليبيون من مختلف أنحاء ليبيا ضد الاحتلال الإيطالي.

ورحب العميد، بشعراء الوطن، حيثُ أبدى استعداد بلدية سرت لاحتضان المهرجان والترحيب بضيوفه بمشاركة أبناء سرت من الشعراء الشعبيين.

ومن المقرر، عقد هذا المهرجان خلال شهر 8 القادم بمدينة سرت، وسيشارك فيه الشعراء الشعبيين من مختلف المدن الليبية.

