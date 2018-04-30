استعدادات لتخريـــج الدفعـة 51 من الكلية العسكريــــة توكـــرة

حضر رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق عبدالرازق الناظوري، الاجتماع الرابع للجنة التحضرية الخاصة بإقامة حفل تخريج الدفعة الحادية والخمسين من الكلية العسكرية، بحضور رؤساء الأركان وآمر الكلية العسكرية.

ويأتي الاجتماع الرابع للجنة، مع قرب انطلاق الاحتفال بذكرى انطلاق معركة الكرامة، التي خاضها الجيش الليبي ضد الميليشيات المسلحة، والتنظيمات الإرهابية.

وعقب الاجتماع تابعت اللجنة آخر التجهيزات والاستعدادت الخاصة بالحفل، والتي تضمنت عروضا تحضيرية ضمت كراديس عسكرية من كافة أركان القوات المسلحة.

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