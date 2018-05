«بنغازي» تبدأ في رصف الجسر الرابط بين الصابري واللثامة

المتوسط:

بدأت بلدية بنغازي بالتعاون مع شركة برقة للمقاولات والاستثمار العقاري أعمال الرصف المؤقت للجسر الرابط ما بين منطقتي الصابري واللثامة بمساحة 8 أمتار عرضا وبطول 25 متر تقريبا.

ويأتي هذا العمل التطوعي من قبل الشركة لتسهيل حركة السير لحل المختنقات المرورية.

يشار إلى أن الهيئة العامة للإسكان والمرافق بالحكومة الليبية المؤقتة قد تعاقدت مع إحدى الشركات المختصة لصيانته بالكامل.

يذكر بأن هذا الجسر قد تم تفجيره من الجماعات الإرهابية التي تم هزيمتها ودحرها من قبل الجيش الوطني.

