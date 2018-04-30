مباحثات مصرية أوكرانية حول الوضع في ليبيا

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الأوكراني بافلو كليمكين الأوضاع في ليبيا.

وبين المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن شكري استعرض خلال اللقاء الذي جرى في القاهرة بشكل مفصل رؤية مصر وتقييمها لمستجدات الأوضاع في ليبيا وسوريا، والتطورات على صعيد القضية الفلسطينية والجهود المصرية المتواصلة التي تستهدف تحقيق المصالحة داخل البيت الفلسطيني، فضلا عن تقييم مصر للموقف الدولي تجاه سبل دفع عملية السلام.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن “مصر مستمرة في دعم كل جهد، للحفاظ على وحدة ليبيا واستعادة مؤسسات الدولة فيها” مستشهدا بالجهود المصرية المستمرة “لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، وخلق ضمانة أمنية تتأسس عليها عملية استعادة الدولة الوطنية في ليبيا والقضاء على الإرهاب”.

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