مقتل 5 أشخاص جراء سقوط طائرة شحن ليبية عند حقل نفطي

قال مصدر أمني ليبي الأحد، إن “خمسة أشخاص قتلوا جراء سقوط طائرة شحن قرب حقل نفطي في ليبيا”، بحسب وكالة الأناضول.

وأكد مسؤول نفطي لوكالة رويترز أن الطائرة الليبية تحطمت عند “مدرج جوي في حقل الشرارة النفطي، مما أودى بحياة ثلاثة أشخاص”.

وقالمصدر من حقل الشرارة النفطي جنوب غرب ليبيا لصحيفة “عربي21“: “إن طائرات النقل المستخدمة في نقل المؤن وموظفي الحقول من طراز قديم، نوع سي 103، وإنه جرى صيانتها أكثر من مرة”.

وذكر المصدر أن الطائرة وصلت صباح اليوم الأحد لحقل الشرارة – 800 كم جنوب غرب طرابلس- محملة بالمؤن، مقلعة بعد تفريغ حمولتها، إلا أنها انفجرت بعد دقيقتين، مما أدى لمقتل قائدها واثنين من مساعديه.

وحسب المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، ينتج حقل الشرارة قرابة مئتين وثمانين ألف برميل من النفط يوميا.

وتستخدم السلطات المدرج في نقل الإمدادات للحقل النفطي النائي، ولم تتوافر على الفور تفاصيل أخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع مرصد ليبيا