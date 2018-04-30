اللجنة الرباعية حول ليبيا تعقد اجتماعاً في القاهرة

عين ليبيا

تجتمع اليوم اللجنة الرباعية حول ليبيا والتي تضم ممثلين عن الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي في مقر الجامعة بالقاهرة بحسب بي بي سي.

المتحدث باسم الأمين العام للجامعة محمود عفيفي قال إن الاجتماع يهدف إلى مواصلة التنسيق لدعم العملية السياسية في ليبيا من أجل إتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المقررة بموجب اتفاق الأطراف الليبية في مدينة الصخيرات عام 2015.

وأضاف أن المجموعة الرباعية ستتفق على جملة من الخطوات المشتركة التي تهدف إلى تشجيع الأطراف الليبية على تحمل مسؤولياتها والمضي قدما في مسار استكمال عملية الانتقال السياسي في البلاد.

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