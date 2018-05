«صحة المؤقتة» تُناقش المشاريع المزمع تنفيذها بالبلديات

المتوسط:

دعا وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب، مدراء المستشفيات العامة والتعليمية والقروية ومدراء إدارات الخدمات الصحية بالبلديات والأجهزة التابعة للقطاع إلى ضرورة تفعيل وتشكيل لجان العطاءات الفرعية، وسرعة تسجيل الشركات بالسجل الرسمي وبملف كامل المستندات القانونية.

وأكد عقوب، في كتابه إلى ضرورة الالتزام بلائحة العقود الإدارية والقانونية المنظمة.

وطالب عقوب، كافة المرافق الصحية المعنية بقرارات مجلس رئاسة الوزارة بالحكومة الليبية التواصل مع إدارة المشروعات بالوزارة لاعتماد الكراسات والمواصفات الخاصة بالمشاريع قبل البدء في إجراءات التعاقد.

