اللجنة الاستشارية بمستشفى ابن سينا بسرت تتفقد أعمال الصيانة

قامت اللجنة الاستشارية بمستشفى ابن سينا سرت، اليوم الاثنين 20 أبريل، بجولة تفقدية للقسم الإيوائي بالطابق الثاني الجراحة رجال.

وأوضح الحساب الرسمي لمستشفى ابن سينا التعليمي سرت، عبر فيس بوك، أن اللجنة الاستشارية ضمت مسؤولي شركة الصيانة، كما تم الإطلاع على مستجدات العمل بهذا القسم ومرحلة إنجاز الصيانة.

وشددت اللجنة على ضرورة تجهيز الأسرّة والمعدات الطبية وكل ما يلزم خلال هذين اليومين مع احتمالية افتتاحه الخميس المقبل.

