الثلاثاء عطلة رسمية بعيد العمّال

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والحكومة المؤقتة، تعطيل كافة المؤسسات والهيئات ولإدارات العامة في البلاد، يوم غد الثلاثاء بمناسبة عيد العمّال.

واستثى من القراراين المنفصلين، الإدارات والمؤسسات التي تتطلب طبيعة عملها التواجد في المقرات، والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية العاجلة.

ويحتفل العمّال في أرجاء العالم، في الأول من مايو من كل عام بعيد العمّال العالمي، ويكون عطلة رسمية لهم في أغلب الدول.

#المجلس_الرئاسي: الثلاثاء عطلة رسمية بمناسبة #عيد_العمال#على_خاطر_خوك_2 pic.twitter.com/CHPvtG9Mfn

— 218 News (@218news) April 30, 2018

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