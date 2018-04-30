المبشر: الانتخابات بهذا الوضع إعادة تدوير للخلافات

قلل رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة محمد المبشر من أهمية إجراء انتخابات في ليبيا “دون اتفاق وعقد اجتماعي ومصالحة حقيقية شامله بين الليبيين”.

وقال المبشر في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن “إجراء انتخابات دون تحقيق اتفاق ومصالحة حقيقية بين الليبيين وتدمير الأسلحة يعني مجرد إعادة تدوير الخلافات وتغيير الواجهة للخلاف فقط”.

وأضاف “إلا إذا فرض الاستقرار بالقوة من مجلس الأمن عندها يتغير الوضع وتصبح الانتخابات هي الحل” .

وكان رئيس مجلس النواب عقيله صالح دعا إلى إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري عن طريق الشعب مباشرة .

وأشار صالح إلى انه يجب أن يتم انتخاب رئيس للدولة يكلف رئيس وزراء ليحل مشاكل الشعب وأزماته مبينا أن هناك توجه دولي وأممي داعم للانتخابات في ليبيا كحل للازمة داعيا إلى التعجيل فيه لكي نجنب البلاد مزيد من الانقسام.

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