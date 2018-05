«كتيبة 519 مشاة باجدابيا»: 200 دينار سعر الهوية الليبية للأجانب

المتوسط

كشفت القوات التابعة للكتيبة 519 مشاة اجدابيا، عن حالة تزوير في بطاقة الهوية الليبية، عقب إلقاء القبض على عثمان عمر عبدالرحمن، تشادي الجنسية، والذي تبين من خلال التحقيقات معه أنه قام بشراء الهوية المزورة بمبلغ 200 دينار ليبي.

وأوضح الحساب الرسمي للكتيبة 519 مشاة اجدابيا، عبر فيس بوك، في بيان، أن ضعاف النفوس وعديمي الوطنية يقومون ببيع الهوية الليبية بـ 200 دينار ليبي للأجانب، وتم الكشف عن ذلك التحقيق مع المتهم الذي ألقت القوات القبض عليه عند الحواجز الأمنية الأسبوع الماضي على الطريق الصحراوي اجدابيا وتم إحالته لجهات الاختصاص.

وأشار البيان، إلى أن «هذه ليست الحالة الأولى ولن تكون الأخيرة، بوجود أصحاب النفوس الضعيفة ولكن بإذن الله سوف نقطع الطريق على كل من باع الوطن مقابل حفنة من المال، وفي انتظار الرد من الشرفاء التابعين لمصلحة الجوازات والجنسية وشئون الأجانب فرع سبها».

