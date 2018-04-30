لنقي يدعم خيار الانتخابات

أبدى عضو فريق الحوار عن المجلس الأعلى الدولة أحمد لنقي، اليوم الاثنين، تأييده ودعمه لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة قبل نهاية العام الحالي.

وقال لنقي، في تصريح، إن تأخر مجلسي النواب والأعلى للدولة في إيجاد صيغة توافقية حول المواد التي يجب تعديلها في الاتفاق السياسي طيلة السنتين الماضيتين أثر سلبا في مسار العملية السياسية.

وأوضح أن تحقيق تفاهم سياسي بين المجلسين أصبح أمرا صعبا، مؤكدا ترحيبه بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية كحل للأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، نظرا للمطالب الملحة من النخب السياسية والثقافية وعموم الشعب، بالإضافة إلى البعثة الأممية والمجتمع الدولي بالتوجه لهذا الخيار.

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