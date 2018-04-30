اقتصاد المؤقتة تتابع توفير الدقيق بالمنطقة الشرقية

قام مدير المكتب الإعلامي بالوزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة طلال عثمان ومراقب اقتصاد بنغازي جمعة الرقاص اليوم الاثنين بزيارة إلي مخازن صندوق موازنة الأسعار بمنطقة قنفودة بمدينة بنغازي وذلك للوقوف على آلية توزيع مادة الدقيق على المخابز بالمدينة والمدن المجاورة.

وبين المكتب الإعلامي للوزارة أن المراقبة باشرت في توزيع الدقيق بكميات وصلت إلي (36400) كيس على المخابز يوم أمس الأحد ويستمر ذلك إلي حين استلام جميع المخابز العاملة حصتهم من مادة الدقيق.

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