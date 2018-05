التوزيع العادل للأدوية على أجندة «صحة المؤقتة» و«الإمداد الطبي»

المتوسط:

عقد وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور، سعد عقوب، ظهر الْيَوْمَ، اجتماعًا موسعًا مع مدير جهاز الإمداد الطبي فرع البيضاء، وعدد من رؤساء الأقسام بالجهاز.

وناقش الاجتماع، الذي حضره مدير إدارة الإعلام بوزارة الصحة معتز الطرابلسي، ومدير مكتب العلاقات العامة عبد الله البراني، إجراءات عمل فرع جهاز بعد إتمام إجراءات التسليم والاستلام والبدء العمل الفعلي وحل كافة المختنقات والصعوبات والمعوقات التي تواجه العمل الصحي الليبي واحتياجاتها الطارئة لضمان استمرار عمله وتقديم الخدمات.

وبحث المجتمعون مع وكيل عام الصحة، التوزيع العادل للأدوية العامة والجراحية المتواجدة بجهاز من قبل فرع جهاز الإمداد البيضاء على كافة البلديات والمناطق مع مراعاة معيار الكثافة السكانية والرقعة الجغرافية.

من جانبه، أصدر الوكيل العام تعليماته لإدارة الشؤون الإدارية والخدمات بحل مُشكلة إتمام الإجراءات المالية ومرتبات العاملين من الصيادلة، وذلك بالتنسيق مع جهاز الإمداد الطبي الرئيسي بمدينة بنغازي، مؤكدًا علي أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد والارتقاء إلى مستوى التحديات التي يُواجهها الوطن في هذا الظرف التاريخي الاستثنائي، وبذل المزيد من الجهود والاستشعار بالمسئولية في أداء المهام وبما يخدم توجهات الوزارة وبرامجها.

وعقب الاجتماع، قام وكيل عام وزارة الصحة بزيارة ميدانية تفقدية إلى مقرات مخازن الإمداد بالبيضاء، في الوقت الذي اطلع فيه عن كثب علي الأدوية واحتياجات المباني من إمكانيات وصيانة وتعهد بتوفير الاحتياجات العاجلة.

وختام الزيارة، أشاد عقوب، بدور وصمود الكوادر الطبية بمخازن الإمداد الرئيسي والفرعي، وحثهم على المزيد من الجهود والصمود لضمان استمرار تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين انطلاقًا من الإيمان بخدمة الوطن والعمل الإنساني الكبير، الذي تقدمه الكوادر الصحية للوطن وللمواطنين.

