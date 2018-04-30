الاتصالات تطالب بعدم استيراد معدات الاتصالات إلا بموافقتها

طالبت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، الاثنين، الشركات والأفراد الذين يقومون باستيراد معدات الاتصالات وبيعها، بعدم استيراد هذه المعدات إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من قبلها.

وحذرت الهيئة على صفحتها الرسمية أصحاب الشركات والأفراد من الملاحقة القانونية في حال استمرار استيراد هذه المعدات، معتبرة أن طريقتهم في الاستيراد مخالفة للقانون.

يذكر أن القانون ينص على أنه لايجوز إنشاء أي شبكة اتصالات أو تقديم خدمة الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية