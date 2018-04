المتوسط:

أفادت الشركة العامة للكهرباء، بأنّه تمَّ الانتهاء من صيانة الخط الشمالي بمسافة 4 كيلو متر، شملت تنظيف العوازل من الأتربة المتراكمة، وتغيير عوازل مكسورة، بالإضافة إلى تغيير قواطع هوائية تتسبب في فصل الخط، خاصة أثناء الرطوبة في الجو.

وأضافت الشركة العامة، خلال بيان لها، أنَّ العمل لا زال مستمرًا في صيانة باقي الخطوط بفضل مجهودات فنيي ومهندسي دائرة توزيع هراوة.

