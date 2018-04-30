محمود عبدالعزيز يدين "بشدة" اعتقال قشوط

أدان عضو المؤتمر الوطني العام السابق وعضو حزب العدالة والبناء، محمود عبدالعزيز، اعتقال رئيس مهرجان سبتيموس سليمان قشوط والمدير التنفيذي للمهرجان محمد اليعقوبي في طرابلس.

وقال عبدالعزيز في تدوينه عبر حسابه على فيسبوك: “أدين بشدة عملية اعتقال سليمان قشوط التي تمت خارج القانون وبدون إذن من النيابة”.

واعتقل ملثمون يرجح انهم تابعون لقوة الردع الخاصة الإعلامي سليمان قشوط مسؤول مهرجان جائزة سبتيموس، ومحمد اليعقوبي المدير التنفيذي للجائزة، مساء الأحد اثناء تواجدهم في أحد مقاهي العاصمة طرابلس.

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