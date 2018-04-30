عرس جماعي بدعم حكومي

قررت الحكومة المؤقتة، اليوم الاثنين، منح الإذن لوزارة المالية لتقديم 1.8 مليون دينار ليبي كدعم موجه لصندوق دعم الزواج، على أن يتم خصمه من الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض.

ووفق القرار، فإنه سيتم صرف المبلغ لتغطية الترتيبات المالية المتعلقة بالعرس الجماعي الأول في منطقة غدامس ودرج وماترس وادال وتقطة وشعواء وسناون.

ونص القرار على أن تقوم وزارة المالية والتخطيط بإجراء التسوية اللازمة بعد اعتماد قانون الميزانية العامة لسنة 2018، مع لزوم استيفاء المستندات المؤيدة للصرف طبقا للوائح السارية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية