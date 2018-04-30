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دورة حول الإسعافات والطوارئ لعدد من الطباء الليبيين بتونس

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التحق عدد من  أطباء غرف الإسعاف والطوارئ برعاية اللجنة الدولية للصليب الاحمر وبالتعاون مع وزارة الصحة الليبية في دورة تدريبية حول “الإسعاف والطوارئ” .

ويشارك بهذه الدورة أكثر من 25 طبيب وطبيبة من مختلف مستشفيات ليبيا ومن مختلف التخصصات الجراحية (أطباء التخذير ، العناية الفائقة ، أطباء الجراحات التخصيصة مثل جراحة العظام ، الصدر ، و جراحة المسالك)

هذا وأنطلقت الدورة  يوم  28 أبريل و تستمر إلى 30 أبريل، وبمشاركة مستشفيات ليبيا هى (طبرق، درنة، بنغازي، الكفرة، مصراتة، طرابلس)

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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