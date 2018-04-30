دورة حول الإسعافات والطوارئ لعدد من الطباء الليبيين بتونس

التحق عدد من أطباء غرف الإسعاف والطوارئ برعاية اللجنة الدولية للصليب الاحمر وبالتعاون مع وزارة الصحة الليبية في دورة تدريبية حول “الإسعاف والطوارئ” .

ويشارك بهذه الدورة أكثر من 25 طبيب وطبيبة من مختلف مستشفيات ليبيا ومن مختلف التخصصات الجراحية (أطباء التخذير ، العناية الفائقة ، أطباء الجراحات التخصيصة مثل جراحة العظام ، الصدر ، و جراحة المسالك)

هذا وأنطلقت الدورة يوم 28 أبريل و تستمر إلى 30 أبريل، وبمشاركة مستشفيات ليبيا هى (طبرق، درنة، بنغازي، الكفرة، مصراتة، طرابلس)

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