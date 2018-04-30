عائلة وسام بن حميد تؤكد مقتله

أعلنت عائلة وسام بن حميد القائد العسكري بمجلس شورى ثوار بنغازي (المدرجة على لائحة الإرهاب) مقتله.

ودعت العائلة في بيان مصور أنها “تمد أيديها وتبارك الصلح والسلام لحقن الدماء” على حدّ قولها.

وكان المتحدث باسم قيادة الجيش الليبي، أحمد المسماري، أعلن مقتل بن حميد، يناير العام الماضي.

ويعتبر بن حميد من أبرز قيادات المجموعات الإرهابية التي تقاتل في بنغازي تحت مسمى “مجلس شورى ثوار بنغازي” والمدعمة من المؤتمر الوطني السابق والمقربة من المفتي المعزول “الصادق الغرياني”.

وينحدر بن حميد من بنغازي، وكان يمتلك “ورشة” صغيرة لإصلاح الأجهزة الالكترونية قبل ان ينضم للجماعات المتطرفة في بنغازي ومن أبرز أعماله الدموية في بنغازي قيادته لحملة ضد متظاهرين في المدينة طالبوا بخروج الميليشيات، عندما تم إطلاق الرصاص عليهم ومقتل 31 منهم بمنطقة الكويفية شمال بنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية