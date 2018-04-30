الدكتور فرج الجالي يطالب بتوفير الحماية لمركز طبرق الطبي

طبرق 30 أبريل 2018 (وال)- عقد مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي، اجتماعاً موسعاً ضم المناوبين بعد فترة الدوام الرسمي داخل المركز .

هذا وناقش الدكتور فرج الجالي خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأحد بمكتبه، كافة الأمور الأمنية الحاصلة داخل المركز .

وقال الدكتور فرج الجالي إنه تم خلال الاجتماع التركيز على المشاكل الأمنية التي يعاني منها المركز، وذلك بسبب تقصير عمل الأجهزة الأمنية المختلفة، في حماية هذا المرفق الطبي الحيوي المهم لبلدية طبرق وضواحيها .

وأشاد الدكتور فرج الجالي بجهود المناوبين المبذولة في تسيير العمل، رغم الصعوبات والمتاعب التي يتعرض لها المناوبين من قبل بعض ذوي المرضى وزوار المركز .

وشدّد الدكتور فرج الجالي على ضرورة تنفيذ قرار حالة الطوارئ، الذي صدر خلال الفترة الماضية حول بلدية درنة، مطالباً في الوقت ذاته بتنفيذ هذا القرار والاستعداد لأي طارئ قد يحدث .

وطالب الدكتور فرج الجالي الأجهزة الأمنية المختلفة في بلدية طبرق، للنظر تجاه مركز طبرق الطبي، من خلال توفير الحماية لكافة الكوادر الطبية داخل المركز، وذلك نظراً لأهمية هذا القطاع الحيوي المهم، والذي يخدم في جل شرائح المجتمع، وأيضاً المدن المجاورة له، بسبب عدم تلبيتهم لأغلب نداءات الاستغاثة التي يناديها المركز، لبسط الأمن داخله والتصدي إلى المخربين والأيادي التي تعتدي على هذا القطاع الحيوي المهم من حين لآخر . (وال- طبرق) ر ت

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