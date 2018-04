المتوسط:

أعلنت عائلة الإرهابي وسام بن حميد قائد ما يُسمى بـ «مجلس شورى ثوار بنغازي» الإرهابي، مقتل نجلهم، إلا أنّها لم تُحدد موعد ومكان مقتله، وذلك إثر الحرب التي كانت دائرة بين مسلحين والقوات المسلحة في مدينة بنغازي.

ويأتي إعلان العائلة لمقتل نجلهم، خلالَ مؤتمرٍ صحافي، عقدهُ اليوم الاثنين شقيقه ووالدته ووالده من تركيا بثته قناة النبأ المملوكة للقيادي السابق في الجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج.

