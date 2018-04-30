لنقي يدعم إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية العام

قال عضو مجلس الدولة أحمد لنقي إنه يرحب إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة قبل نهاية العام الحالي.

وقال لنقي في تصريحات لـ”بوابة افريقيا الإخبارية” بأنه “بعدما تأخر المجلسين في إيجاد صيغة توافقية حول المواد التي يجب تعديلها في الإتفاق السياسي طيلة السنتين الماضيتين مما أثر سلبا في مسار العملية السياسية حيث أصبح من الصعب تحقيق تفاهم سياسي بين المجلسين في الوقت الحالي”

مضيفا بالقول: “نظراً للمطالب الملحة من النخب السياسية والثقافية و عموم الشعب وكذلك من البعثة الأممية والمجتمع الدولي بالتوجه للانتخابات رئاسية وتشريعية كحل للأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد ،لذا فإني أرحب وادعم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة قبل نهاية العام الحالي 2018” على حدّ تعبيره.

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