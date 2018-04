انعقاد الاجتماع الفني الأول بين المؤسسة الوطنية للنفط وإدارة المصافي

المتوسط

أعلنت الإدارة العامة للعمليات والصيانة والمصافي، التابعة لشركة الخليج العربي للنفط، انعقاد الاجتماع الفني الأول لعام 2018 بين المؤسسة الوطنية للنفط وإدارة المصافي.

وأوضح الحساب الرسمي الإدارة العامة للعمليات والصيانة والمصافي، على فيس بوك، في بيان، أن الاجتماع حضره كلا من المهندس صلاح المنفي، رئيس لجنة الإدارة المكلف، وعضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي، وفرج المشاي، مدير عام الإدارة العامة للعمليات والصيانة والمصافي.

وأشار البيان، إلى الاجتماع شارك فيه مدراء الإدارات والمراقبين والمختصين بالشركة، ومدراء الإدارات والمختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المشاريع والأعمال المستهدف إنجازها بنشاط المصافي بالشركة ومناقشتها فنيا، وتقديم العروض الفنية من قبل الإدارات المعنية بهذه المشاريع والأعمال المستهدفة.

