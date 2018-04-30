مدير مطار طبرق يستقيل ويشكو الإهمال

تقدم مدير عام مطار طبرق الدولي حسن هليل، اليوم الاثنين، باستقالته من المنصب بعد عجز الدولة عن دعم الاستراتيجية الموضوعة لتطوير العمل وتنفيذ الخطط، وفق تعبيره.

ووجه هليل كتاب استقالته إلى رئيس هيأة المواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة، ورئيس مصلحة المطارات طرابلس، ورئيس مصلحة المطارات، وعميد بلدية طبرق.

وشكا هليل في استقالته، من عدم عناية الدولة بالمطار وتداخل السلطات وتعددها شكلا ومضمونا، مؤكدا أنه خلال عمله حاول تلبية احتياجات الناس في ظل انعدام الإمكانيات.

وأكد هليل أن مسؤولية العمل في المطار كانت كبيرة جدا ومتعددة، لافتا إلى أن مطار طبرق الدولي ينقصه الكثير ليحقق المطلوب منه بشأن الخدمات العديدة على كافة الأصعدة.

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