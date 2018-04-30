بيكير: الشركات البريطانية ترغب في استئناف العمل بليبيا

استعرض سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا ” فرانك بيكير”، مع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، نتائج زيارته لمدينتي مصراته وسرت.

وبينت إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق أن بيكير أكد، خلال اللقاء الذي عقد ظهر اليوم الاثنين بديوان رئاسة الوزراء على استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، ورغبتها الإسهام في إعادة الاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة، من أجل النهوض بمختلف القطاعات، معربا عن رغبة الشركات البريطانية في استئناف عملها في ليبيا خدمة للمواطن في مجال الصحة، المياه، الطاقة.

وتناول اللقاء، وفق ذات المصدر، دعم آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها، وآخر المستجدات على الساحة الليبية.

وأشاد معيتيق، حسب المكتب الاإعلامي، بعمق العلاقات الليبية البريطانية، وبالدور الذي تقوم به الدول الصديقة لدعم ليبيا خلال هذه المرحلة حتى تتمكن من تحقيق نتائج سريعة في مجال الإصلاح والتنمية.

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