نصية: 5 خطوات لإجراء الانتخابات

قال رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبد السلام نصية، اليوم الاثنين، إن الذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية من شأنه إخراج البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية وانتشار الفساد والفوضى العارمة التي تمهد لاستخدام القوة في الصراع على النفوذ والمكاسب.

وأدرج نصية، بصفحته في “فيسبوك”، 5 خطوات لإجراء الانتخابات رئاسية وبرلمانية، أولها أن تتعهد كل الأطراف بالالتزام بالانتخابات ونتائجها، وتشرف الأمم المتحدة على ذلك.

ثانيا: تشكيل لجنة من مجلسي النواب او الدولة أو تكليف لجنة تعديل الاتفاق السياسي بذلك، لإجراء تعديلات محدودة على مقترح لجنة فبراير، على سبيل المثال: المادة (1) والمادة (3) انتخاب الرئيس مباشر او غير مباشر، المادة (5) تحديد مدة زمنية لمجلس النواب والرئيس والاجراءات في حالة عدم وجود دستور دائم.

ورابعا أن تستمر هيئة صياغة الدستور لحين انعقاد الهيئة التشريعية الجديدة، وخامسا: يقوم مجلس النواب بتعديل الإعلان الدستوري بمقترح فبراير الجديد ويصدر قانون الانتخابات، وأخيرا إجراء الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية في نهاية العام الجاري.

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