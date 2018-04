مدير المكتب الإعلامي بـ «اقتصاد المؤقتة» في زيارة مفاجئة لمخابز بنغازي

المتوسط:

قام طلال عثمان مدير المكتب الإعلامي بوزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة، برفقة جمعة الرقاص مراقب اقتصاد بنغازي، بزيارة إلى مخازن صندوق موازنة الأسعار بمنطقة قنفودة بمدينة بنغازي وذلك للوقوف على آلية توزيع مادة الدقيق على المخابز بالمدينة والمدن المجاورة.

يُشار إلى أنَّ هذه المراقبة باشرت في توزيع الدقيق بكميات وصل إلى «ألف كيس 36400»، على المخابز يوم أمس الأحد، إذ يستمر ذلك الي حين استلام جميع المخابز العاملة حصتهم من مادة الدقيق.

وقدّم طلال عثمان، الشكر لموظفي صندوق موازنة الأسعار ببنغازي ورجال الحرس البلدي بنغازي على مجهوداتهم في توفير مادة الدقيق ومتابعة التوزيع عن طريق الحرس البلدي بنغازي.

