انطلاق الاجتماع الرباعي حول الأزمة الليبية بجامعة الدول العربية

انطلق الاجتماع الرباعي حول الأزمة الليبية بجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين 30 أبريل، والذي تستضيفه جامعة الدول العربية، بالقاهرة.

ويشارك في الاجتماع الرباعي، الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فدريكا موغريني، والممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي الخاص بمالي والساحل، بيير بويويا، وذلك لبحث قضايا المنطقة، وعلى رأسها الأزمة الليبية.

وكان أحمد أبو الغيط قد بحث مع غسان سلامة، أمس الأحد، سبل استكمال العملية السياسية لحل الأزمة الراهنة بين الفرقاء الليبيين.

وقالت الجامعة العربية، في بيان لها، إن لقاء «أبو الغيط» و«سلامة» في مقر الجامعة بالقاهرة تناول «بحث سبل حل الأزمة الليبية، ومساندة جهود المجتمع الدولي لاستكمال العملية السياسية، وإتمام الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية المقررة».

وأضافت الجامعة أن «سلامة -الذي يزور القاهرة حاليًا- أطلع أبو الغيط على جهود تنفيذ خطة العمل التي أطلقتها الأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي، لتشجيع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية».

وأوضح البيان، أن الخطة تشمل «تنظيم وعقد ملتقى وطني جامع، يضم جميع أطياف المجتمع الليبي، لتعزيز المصالحة والوحدة الوطنية في البلاد، وإجراء الاستفتاء على الدستور الليبي الجديد، وعقد انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام».

وأعرب «أبو الغيط» عن «التزامه بمساندة أي جهد يعمل على تشجيع الوفاق الوطني بين الليبيين، ويساهم في استكمال عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد»، وفق بيان الجامعة العربية.

