العاملون بمطار طبرق المدني يعلنون رفضهم استقالة حسن هليل

أعلن العاملون بمطار طبرق المدني رفضهم استقالة، حسن هليل، من منصب مدير عام مطار طبرق الدولي، معتبرين أن استقالته بمثابة «خسارة كبيرة لهذه المؤسسة».

وأوضح الحساب الرسمي لمطار طبرق المدني، على فيس بوك، في بيان، أنه «لا أحد يستطيع أن ينكر جهود حسن هليل، اتجاه المطار وما قدمه خلال فترة عمله بالمطار كمدير، ونحن كعاملين بالمطار نرفض هذه الإستقالة شكلا وموضوعًا».

يذكر أن المدير العام لمطار طبرق حسن هليل، كان قد أعلن اليوم الاثنين، 30 أبريل، استقالته من مهامه؛ لنقص الإمكانيات المتوفرة للمطار، وعدم عناية الدولة به.

وكشف مدير المطار، في بيان تلقت «المتوسط» نسخة منه أن سبب استقالته، هو تداخل السلطات وتعددها شكلا ومضمونا، وعجز الدولة عن دعم الاستراتيجية الموضوعة للارتقاء بالعمل، وتوفير الإمكانات المطلوبة لتطوير المطار والمرافق التابعة له.

