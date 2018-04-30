اعتداء جديد على آبار المياه في الجنوب الليبي يهدد بانقطاع إمدادات المياه عن المدن الليبية

أعلنت إدارة المنطقة الجنوبية بمنظومة الحساونة سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي عن اعتداء جديد على 4 آبار مياه بالحقل الغربي وخروجهم عن الخدمة.

وأوضحت الإدارة الجنوبية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن مجهولين قاموا بقطع كوابل قياس درجة الحرارة المضخة (RTD)، مشيرة إلى أن هذه الآبار كانت من ضمن الآبار العاملة والآن تعتبر غير متاحة للتشغيل.

وكانت إدارة المنطقة الجنوبية بمنظومة الحساونة – سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي، أعلنت الأسبوع الماضي ، عن اعتداء مجهولين على 25 بئر مياه من آبار المنظومة، خلال الفترة من 10 إلى 17 أبريل الجاري.

وأوضحت الإدارة أن مجهولين بتخريب وسرقة 6 آبار مياه بالحقل الغربي، بعدما تعرضت ثلاثة آبار بالحقلين الشمالي والجنوب للاعتداء خلال الأسبوع الماضي لترفع حادثة اليوم عدد الأبار المعتدى عليها إلى 25 بئرا للمياه.

وبيّنت الإدارة إن هذه الاعتداءات تسببت في خسارة مايقرب من 100 ألف متر مكعب يوماً جراء أعمال النهب والتخريب التي طالت (25) بئرا بحقول آبار النهر الصناعي بمنظومة الحساونة سهل الجفارة.

وكانت الهيئة العامة للموارد المائية في حكومة الوفاق الوطني أعلنن نهاية العام الماضي عن انقطاع مياه الشرب عن مساكن ومزارع مدينة سرت بسبب تخريب بعض الأبار .

وقالت الهيئة في بيان لها أن مواطنين اعتدوا على خطوط نقل المياه من الخزان الرئيس بالمنطقة، وأن التعديات طالت المحطة والخزان الرئيس، وشملت سرقة مضخات كبيرة الحجم وباهظة الثمن.

وتشهد مدن ليبية بين الفترة والأخرى انقطاع في امدادت المياه نتيجة تخريب مضخات المياه او الاعتداء ابار المياه او محطات توليد الكهرباء المشغلة لمضخات المياه.

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