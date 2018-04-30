بريطانيا: نرغب في بذل ما يمكن لتثبيت الاستقرار بليبيا

أعرب السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر، عن “رغبة حكومة بلاده بذل ما يمكن لتثبيت الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا”

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدبلوماسي البريطاني مع النائب بالمجلس الرئاسي فتحي المجبري، اليوم الاثنين بحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق.

وأكد بيكر انه “يتمنى أن يستمر التواصل بين الجانبين خدمة لمصلحة بلديهما”.

كما التقى بيكر مع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، واستعرض نتائج زيارته لمدينتي مصراته وسرت.

وأكد بيكر، خلال اللقاء الذي عقد ظهر اليوم الاثنين بديوان رئاسة الوزراء على “استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، ورغبتها الإسهام في إعادة الاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة، من أجل النهوض بمختلف القطاعات، معربا عن رغبة الشركات البريطانية في استئناف عملها في ليبيا خدمة للمواطن في مجال الصحة، المياه، الطاقة” وفق ما نقل المكتب الاعلامي للمجلس.

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