خلال لقائه بـ«المجبري».. سفير بريطانيا بليبيا يؤكد دعمه لحكومة الوفاق

المتوسط

التقى النائب بالمجلس الرئاسي د. فتحي المجبري، السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر، اليوم الإثنين 30 أبريل، وتناول اللقاء التأكيد على استمرار دعم حكومة بلاده لحكومة الوفاق الوطني، مثمنا الجهود التي تبذلها لإعادة الاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسساتها.

وأبدى «بيكر»، رغبة الحكومة البريطانية في دعم الجهود المبذولة وبذل ما يمكن لتثبيت الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا.

وتناول اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، دعم آفاق التعاون بين البلدين، في مختلف المجالات وسبل تطويرها.

فيما أبدى السيد النائب، استعداد حكومة الوفاق للتعاون مع الحكومة البريطانية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وفي نهاية اللقاء تقدم سعادة السفير للسيد النائب بالشكر على إتاحة الفرصة وحسن الاستقبال وتمنى أن يستمر التواصل بما يخدم مصلحة البلدين.

