«معيتيق» يبحث مع السفير البريطاني استئناف عودة شركات بلاده لليبيا

المتوسط:

التقى النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، ظهر اليوم الإثنين، بديوان رئاسة الوزراء، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكير.

وتناول اللقاء، زيارته لمدينتي مصراتة وسرت، حيث تمَّ التأكيد على استمرار دعم الحكومة البريطانية لحكومة الوفاق الوطني، ورغبتها الإسهام في إعادة الاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة، من أجل النهوض بمختلف القطاعات، ورغبة الشركات البريطانية في استئناف عملها في ليبيا خدمة للمواطن في مجال الصحة، المياه، الطاقة.

كما تناول اللقاء، دعم آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها، وآخر المستجدات على الساحة الليبية.

وخلال اللقاء، أكد معيتيق، على عمق العلاقات الليبية البريطانية، وعلى دور الدول الصديقة في دعم ليبيا خلال هذه المرحلة حتى تتمكن من تحقيق نتائج سريعة في مجال الإصلاح والتنمية.

