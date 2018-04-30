تعليم الوفاق تقرر تغيير توقيت الدراسة خلال شهر رمضان

أصدر وزير التعليم بحكومة الوفاق قرارا يقضي بتغيير توقيت مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان للسنة الجارية.

وجاء في القرار الموجه من الوزارة إلى مراقبي التعليم بالمدن الليبية الأحد، أن تبدأ الحصة الأولى بالفترة الصباحية على تمام الساعة التاسعة والربع صباحا، والحصة الأولى بالفترة المسائية على تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.

كما جاء في القرار أن يكون زمن الحصة 45 دقيقة بواقع 4 حصص لكل فترة، على أن لا تمنح فترة استراحة بالفترتين، بحسب القرار.

وطالبت الوزارة مراقبي التعليم بتعديل الجداول الدراسية بما يتماشى مع المقترح المقدم من طرفها.

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