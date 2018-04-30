مجلس أمناء جائزة سبتميوس يدين "إختطاف" قشوط واليعقوبي

أدان مجلس أمناء جائزة سبتميوس “اختطاف” رئيس ومدير الجائزة الصحفي سليمان قشوط، ومديرالجائزة محمد اليعقوبي مساء أمس الأحد.

واتهم المجلس قوة الردع بخطف قشوط واليعقوبي من أحد مقاهي مدينة طرابلس.

وأكد مجلس أمناء الجائزة في بيان له اليوم الاثنين، خطف قشوط واليعقوبي من طرف قوة الردع “دون أي إذن من النيابة العامة، أو تهم قانونية” وفق تعبيره.

وقال المجلس إن ذلك “يعد خرقا واضحا للقوانين المحلية، والتي تمنع استدعاء أوالقبض أوخطف أي مواطن ليبي بدون إذن من النيابة العامة”

مؤكدا “إدانته الحازمة لخطف الزميلين قشوط واليعقوبي من جهة تدعي تبعيتها لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني” وفق نص البيان.

مطالبا بـ”إطلاق سراح المخطوفين فورا”.

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