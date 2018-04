خاص المتوسط

أكد معاون قائد السرية الأولى مشاة الأبرق، “صلاح بوطبنجات” أن الجماعات المتطرفة في مدينة درنة مصابة بحالة من الذعر بعد زيارة قائد القوات المسلحة خليفه حفتر إلى غرفة العمليات العسكرية في درنة.

وقال “بوطبنجات” في تصريح لـ” المتوسط” اليوم الاثنين إن الجماعات المتطرفة قامت بتغيير تمركزاتهم فبعد أن كانت حول المدينة قاموا بالدخول إلى الأحياء السكنية ليتحصنوا فيها.

وأشار إلى أن الجماعات المتطرفة قامت أيضا بالاستيلاء على محطات وقود داخل درنة.

وتستعد قوات الجيش لدخول مدينة درنة بعد أن حشدت تعزيزات عسكرية ضخمة على تخوم المدينة وفرض حصارا على الجماعات المسلحة بدرنة وأعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

The post الجماعات المتطرفة تستولي على محطات وقود داخل درنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية