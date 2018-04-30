معيتيق يلتقي سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا

عين ليبيا

التقى سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكير الاثنين النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق بحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق الوطني.

سفير المملكة المتحدة وضع معيتيق في صورة زيارته لمدينتي مصراته وسرت كما أكد بيكير على استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، ورغبتها الاسهام في إعادة الاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة، من أجل النهوض بمختلف القطاعات، ورغبة الشركات البريطانية استئناف عملها في ليبيا خدمة للمواطن في مجال الصحة، المياه، الطاقة.

وتناول اللقاء، دعم آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها، وآخر المستجدات على الساحة الليبية حيث أكد معيتيق على الدور الذي تقوم به الدول الصديقة لدعم ليبيا خلال هذه المرحلة حتى تتمكن من تحقيق نتائج سريعة في مجال الإصلاح والتنمية.

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