بلدية زليتن تبحث سبل التنسيق لصرف المرتبات

اجتمع عميد بلدية زليتن، مفتاح احمادي، اليوم مع أعضاء مراقبة الخدمات المالية، لمناقشة سبل التنسيق مع المصارف العاملة في البلدية، لصرف المرتبات.

ووفقا للصفحة الرسمية للبلدية، فقد أكد المجتمعون على ضرورة قيام القطاعات العاملة في البلدية بإعداد المرتبات وبرمجتها داخل القطاع، وإحالتها إلى مراقبة الخدمات المالية قبل 20 من كل شهر، لمراجعتها والصرف حين وصول تحويلة المرتبات.

وشدد المجتمعون على ضرورة إلزام القطاعات بالتعامل مع مراقبة الخدمات المالية بالإيصالات المالية، وتوريد الإيرادات السيادية بحساب المراقبة باسم مدينة زليتن.

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