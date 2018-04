رئيس أركان القوات الجوية ينعي ضحايا طاقم طائرة الشحن الجوي

تقدم رئيس أركان القوات الجوية اللواء صقر الجروشي وجميع منتسبي رئاسة الاركان بالقيادة العامة للقوات المسلحة ببرقية عزاء إلى أسر وذوي طياري طاقم طائرة الشحن الجوي” Cl03”

وأوضح الجروشي، في بيان له اليوم الاثنين، أن الطاقم توفى إثر سقوط الطائرة، أمس الأحد، أثناء اقلاعها من مطار حقل الشرارة النفطي بعد نقل مواد تموينية للحقل .

جدير بالذكر أن الطيارين الذين لقوا مصرعهم هم الكابتن “مبروك أحمد مساعد” و الكابتن “احميد نصوف” و مهندس جوي”عبد الحكيم السنوسي” وفني “عبد الرحيم شبل” و الذي أصيب بجراح خطيرة توفى على أثرها .

نـــــص البـــــيان

